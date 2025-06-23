Вихідні та робочі дні у липні 2025: скільки працюватимуть і відпочиватимуть українці

Липень — другий місяць літа, коли природа балує нас сонцем та теплом. Це вдалий час для подорожей та відпусток, щоби набратися енергії та яскравих спогадів на холодну пору року.

Щоб спланувати відпочинок необхідно знати, яка кількість вихідних днів буде у липні у 2025 році — читайте детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки робочих днів у липні 2025 року

Згідно з календарем кількість робочих днів у липні за п’ятиденного робочого тижня — 23.

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Загалом у другому місяці літа 31 день, з них:

робочих годин у разі 40-годинного робочого тижня — 184;

робочих годин у разі 36-годинного робочого тижня — 165,6;

робочих годин у разі 24-годинного робочого тижня — 110,4.

Робочі дні в липні: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31.

Скільки вихідних у липні 2025

У липні 2025 року маємо один святковий день — День Української Державності, який відзначається 15 липня, у вівторок.

В Україні це свято відносно нове, але надзвичайно важливе для нашої нації. Воно має глибоке значення, поєднує у собі духовний, історичний й національний сенси.

У мирний час свято Дня Української Державності мало б бути офіційним вихідним. Проте в умовах воєнного стану, який досі діє через російське вторгнення, додаткові вихідні дні скасовано. Отже, згідно з чинним законодавством, цей день буде робочим.

Загалом вихідних у липні — 8, це суботи та неділі.

Вихідні у липні 2025: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Нагадуємо, що у зв’язку з воєнним станом, що триває в Україні, правила організації праці мають деякі особливості.

Згідно з положеннями закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, під час дії цього правового режиму працівники не отримують додаткових вихідних, які зазвичай передбачаються у святкові дні.

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