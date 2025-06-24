Нідерланди підписали з Україною контракти на виробництво 600 тис. безпілотників

Нідерланди підписали з Україною контракти на виробництво 600 тис. БпЛА на €500 млн.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соціальній мережі X.

Україна та Нідерланди підписати контракти на €500 млн: що відомо

— Жорстокі російські авіаудари підкреслюють важливість нашої постійної підтримки України. Ми підписали контракти з українськими компаніями на виробництво 600 тис. дронів, — зазначив Брекельманс.

За його словами, контракти передбачають виробництво 600 тис. безпілотних літальних апаратів українськими оборонними компаніями на загальну суму €500 млн.

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Паралельно Нідерланди надають Україні новий пакет військової допомоги вартістю приблизно €175 млн.

Він містить антидронові радари та 20 безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди спрямовують ще додатково €80 млн на розвиток безпілотних технологій у межах міжнародної дронової коаліції.

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