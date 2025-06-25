Орбан: Моє завдання — щоб Україна не стала членом НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прибувши на саміт НАТО в Гаазі 25 червня, заявив, що виступає проти членства України в Альянсі. Також він заявив, що не вважає Росію загрозою для НАТО.

Про це повідомляє Європейська правда.

Угорщина проти вступу України в НАТО

— У НАТО немає справ в Україні. Україна, як і Росія, не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і лишалося, – заявив Віктор Орбан.

Також він спростував твердження про російську загрозу для Організації Північноатлантичного договору, хоча офіційна позиція НАТО кардинально відрізняється від його поглядів.

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— Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші, – наголосив Орбан.

Водночас він зауважив, що в деклараціях самітів НАТО постійно про це згадують, але сам він не поділяє такої оцінки ситуації.

За словами Орбана, справжньою проблемою для Європи є не питання безпеки, а економічні виклики.

Зокрема, найбільшою загрозою для континенту він назвав втрату конкуренції в економічному аспекті.

Це не перша гучна заява угорського прем’єр-міністра.

Так, в березні Орбан навіть анонсував проведення референдуму в Угорщині про підтримку членства України в ЄС. Навіть оприлюднив фото де демонстративно голосує проти.

Однак угорці не підтримали ідею прем’єр-міністра. Згідно з даними опозиції Угорщини, участь у голосуванні взяли не більше 7% громадян.

Раніше Орбан заявив, що РФ не здатна розпочати військовий конфлікт проти Європи, оскільки не змогла здобути перемогу навіть над Україною.

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