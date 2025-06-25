Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Замах на Зеленського: президента України хотіли вбити в аеропорту Польщі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Орбан: Моє завдання — щоб Україна не стала членом НАТО

Віктор Орбан
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прибувши на саміт НАТО в Гаазі 25 червня, заявив, що виступає проти членства України в Альянсі. Також він заявив, що не вважає Росію загрозою для НАТО.

Про це повідомляє Європейська правда.

Угорщина проти вступу України в НАТО

— У НАТО немає справ в Україні. Україна, як і Росія, не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і лишалося, – заявив Віктор Орбан.

Також він спростував твердження про російську загрозу для Організації Північноатлантичного договору, хоча офіційна позиція НАТО кардинально відрізняється від його поглядів.

Зараз дивляться

— Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші, – наголосив Орбан.

Водночас він зауважив, що в деклараціях самітів НАТО постійно про це згадують, але сам він не поділяє такої оцінки ситуації.

За словами Орбана, справжньою проблемою для Європи є не питання безпеки, а економічні виклики.

Зокрема, найбільшою загрозою для континенту він назвав втрату конкуренції в економічному аспекті.

Це не перша гучна заява угорського прем’єр-міністра.

Так, в березні Орбан навіть анонсував проведення референдуму в Угорщині про підтримку членства України в ЄС. Навіть оприлюднив фото де демонстративно голосує проти.

Однак угорці не підтримали ідею прем’єр-міністра. Згідно з даними опозиції Угорщини, участь у голосуванні взяли не більше 7% громадян.

Раніше Орбан заявив, що РФ не здатна розпочати військовий конфлікт проти Європи, оскільки не змогла здобути перемогу навіть над Україною.

Читайте також
Угорщина і Словаччина блокуватимуть 18-й пакет санкцій проти РФ – Сійярто
Угорщина і Словаччина заблокують 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Пов'язані теми:

Віктор ОрбанНАТОУгорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь