Перший заступник міністра закордонних справ України ООН Сергій Кислиця назвав “всесвітньою ганьбою” рішення Королівського оперного театру в Лондоні відкрити новий кіносезон виставою з росіянкою Анною Нетребко.

Нагадаємо, що співачка, яка підтримує криваву політику диктатора Путіна, фінансувала терористів так званої ДНР і брала участь у заходах, організованих російською владою. Її внесено до бази сайту Миротворець як особу, що загрожує національній безпеці України.

Лондонська опера просуває путіністку Нетребко

У першій трансляції сезону 2025–2026, яка відбудеться 1 жовтня, покажуть Тоску Пуччіні за участі Нетребко у головній ролі. Всього сезон включатиме дев’ять постановок, які транслюватимуть у 1 500 кінотеатрах світу.

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– Тільки фото із бандитами і їхніми московськими кураторами могло б бути кращою ілюстрацією всесвітньої ганьби Королівського оперного театру в Лондоні, – відреагував на рішення культурного закладу Кислиця.

Тільки фото із бандитами і їх московськими кураторами могло б бути кращою ілюстрацією всесвітньої ганьби Королівського оперного театру в Лондоні @ROH_London , який оголосив про кіносезон 2025-26 років, у якому дев’ять постановок будуть показані у 1500 кінотеатрах по всьому світу.… pic.twitter.com/QphMq4oXWI — Sergiy Kyslytsya ???????? (@SergiyKyslytsya) June 24, 2025

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році нью-йоркська Метрополітен-опера розірвала контракт з Нетребко. Попри це, росіянка повертається до Ковент-Гардену вперше після шестирічної перерви: вона виступить у чотирьох показах Тоски з 11 по 21 вересня, у грудні – в Турандот, а також дасть сольний концерт у червні 2026 року.

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