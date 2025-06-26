Росіяни вже пакують валізи: Кім Чен Ин відвідав новий курорт у КНДР

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин назвав новий пляжний курорт у місті Вонсан одним із “найбільших досягнень” КНДР у 2025 році.

Він відвідав його разом зі своєю донькою Кім Джу Е та дружиною Лі Соль Чжу, яка з’явилася на публіці вперше за 1,5 роки.

Кім Чен Ин назвав курорт “досягненням” року у КНДР

Зазвичай диктатор КНДР спостерігає за запусками балістичних ракет. Проте цього разу відвідав із сім’єю новий курорт у Вонсані, назвавши його один з “найбільших подвигів” країни цього року.

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Газета The Guardian пише, що Кім у супроводі своєї доньки та дружини сидів біля басейну з пачкою цигарок та прохолодним напоєм, спостерігаючи, як відпочивальники з’їжджали з двох водних гірок.

Також північнокорейська агентство KCNA поширило фото, де він з донькою перебуває на пляжі в оточені чиновників.

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Курорт, який відвідав Кім з родиною, розташований на східному узбережжі КНДР.

Диктатор переконаний, що “хвиля щастя, яка охопить прибережну туристичну зону, сприятиме зміцненню її привабливого іміджу як туристичного і культурного курорту світового рівня”.

Влада КНДР сподівається, що курорт привабить 20 тис. відвідувачів на рік. Його планують відкрити 1 липня.

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Південнокорейське агенство Yonhap пише, що однією з перших туристичних груп із інших країн стане російська. Із Росії на курорт Кіма вони вирушать 7 липня з Владивостока.

У самій КНДР регулярний туризм для іноземців поки під де-факто забороною, хоча Пхеньян послаблює трохи обмеження, запроваджені під час пандемії Covid-19. Тому росіяни відпочиватимуть на курорті Кіма в оточені місцевих.

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