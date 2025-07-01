Макрон поговорив з Путіним вперше з 2022 року
Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляють російські видання з посиланням на Кремль. В Єлисейському палаці підтвердили розмову Макрона з Путіним, пише BFMTV.
Про що говорили Макрон і Путін
За інформацією Кремля, диктатор Путін заявив під час розмови з Макроном, що війна Росії проти України — це нібито прямий наслідок політики західних держав.
Крім цього, глава Кремля заявив Макрону, що нібито Захід багато років створював в Україні антиросійський плацдарм, а тепер затягує бойові дії.
За даними російських пропагандистів, у розмові російський диктатор сказав, що домовленості про врегулювання війни в Україні повинні мати нібито довгостроковий характер, передбачати усунення першопричин і спиратися на реалії.
Як відомо, Путін неодноразово висував ці вимоги, маючи на увазі визнання під контролем Росії всіх тимчасово окупованих територій України. Президент України Володимир Зеленський називав їх ультимативними, а дії самого Путіна – відродженням нацизму.
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