Макрон поговорил с Путиным впервые с 2022 года

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на Кремль. В Елисейском дворце подтвердили разговор Макрона с Путиным, пишет BFMTV.

О чем говорили Макрон и Путин

Издание Le Parisien сообщает, что Макрон призвал Путина к скорейшему прекращению огня России против Украины.

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Как отметили в Елисейском дворце, президент Франции будет продолжать обмен мнениями с диктатором РФ.

По информации Кремля, диктатор Путин заявил во время разговора с Макроном, что война России против Украины — это якобы прямое следствие политики западных государств.

Кроме этого, глава Кремля заявил Макрону, что якобы Запад много лет создавал в Украине антироссийский плацдарм, а теперь затягивает боевые действия.

По данным российских пропагандистов, в разговоре российский диктатор сказал, что договоренности об урегулировании войны в Украине должны иметь якобы долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин и опираться на реалии.

Как известно, Путин неоднократно выдвигал эти требования, имея в виду признание под контролем России всех временно оккупированных территорий Украины. Президент Украины Владимир Зеленский называл их ультимативными, а действия самого Путина — возрождением нацизма.

В то же время Путин и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля, а также ударов США по иранским объектам, утверждают российские издания.

Как сообщили в Кремле, президент Франции и российский диктатор пришли к согласию, что Иран должен соблюдать обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и продолжать сотрудничество с МАГАТЭ.

Последний раз Макрон имел официальный разговор с Путиным в мае 2022 года. Тогда он длился более двух часов. Основной темой диалога была ситуация на оккупированной Запорожской АЭС.

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