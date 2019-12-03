Милованов пропонує впровадити обов`язкове укладання трудового договору у письмовій формі, а також дозволити дистанційну роботу.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов пропонує впровадити зобов`язання укладати трудовий договір у письмовій формі та дозволити працювати дистанційно і за гнучким графіком.

Про це міністр розповів під час брифінгу щодо реформування сфери зайнятості населення.

– Зараз трудовий договір можна укладати у письмовій та усній формах, а ми хочемо зробити так, щоб договір був лише у письмовій формі, щоб не було недомовленості, коли щось пообіцяли, а потім не дали, – сказав він.

Милованов зазначив, що пропонується також дозволити дистанційну роботу, гнучкий графік роботи та впровадити вимогу виплачувати заробітну плату винятково у грошовій формі.

– Ми пропонуємо в законі чітко прописати ознаки того, що саме є трудовими відносинами. Ми скасовуємо радянську трудову бюрократію актів. Ми захищаємо на рівні закону фундаментальні права працівника, а також права боротися за свої права. Буде посилення можливості страйків, – зазначив міністр.

Також він додав, що трудові книжки не скасовуються. Разом з ними буде електронний реєстр.

Читайте: Трудові книжки не заборонять: як вони працюватимуть в електронному вигляді

За словами Тимофія Милованова, поки ще не зрозуміло, як будуть внесені зміни: ухвалення кількох окремих законопроектів або змін до Трудового кодексу.

До того ж планується розробка окремого законопроекту про профспілки, який регулюватиме взаємини з ними.

– Зміни в нормах щодо профспілок будуть. Але вони ухвалюються, щоб вирівняти права профспілок і дати можливість справжнім профспілкам захищати працівників, – підкреслив він.

Раніше Милованов заявив, що Україна не повинна витрачати гроші на підприємства, які не працюють.