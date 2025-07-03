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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Трамп анонсував новий дзвінок Путіну

Трамп, Путін
Фото: Факти ICTV

У четвер, 3 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зателефонувати російському очільнику Володимиру Путіну.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

Розмова Трампа і Путіна – деталі

– Говоритиму з президентом РФ Путіним о 10 (17 година за Києвом, – Ред.). Дякую, – йдеться у повідомленні. 

Трамп вирішив зідзвонитись з Путіним Фото 1

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Зазначимо, що востаннє Дональд Трамп та Володимир Путін розмовляли 14 червня на тлі ескалації ситуації між Іраном та Ізраїлем. 

Після розмови Трамп заявив, що Росія та Україна почнуть переговори про припинення вогню і завершення війни, “щойно вони зможуть”, поки тривають бойові дії. Це здається підтримкою Кремля з боку американського президента.

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Дональд Трамп і Володимир Путін

Раніше стало відомо, що Україна та США працюють над тим, щоб організувати телефонну розмову між президентами Трампом та Зеленським на тлі призупинення поставок зброї. 

Неофіційно очікується, що вона відбудеться 4 липня.

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