У Білому домі пояснили, чому США призупинили постачання зброї Україні

Рішення про тимчасове призупинення постачання зброї Україні було ухвалене лише за погодженням з міністром оборони США. Ані президент Дональд Трамп, ані Пентагон не приймали його одноосібно.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

США призупинили постачання зброї Україні – причина

Вона наголосила, що йдеться про стандартну процедуру, за якою Міністерство оборони США проводить перегляд усієї зовнішньої військової допомоги.

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Так Левітт відповіла на запитання журналістів щодо причин тимчасового замороження підтримки України попри активні російські обстріли.

– Ні, жодне з цих тверджень не є правдою… Це було стандартне переглядання, яке проводить Пентагон, стосовно всієї зброї, всієї допомоги та підтримки, яку Сполучені Штати надають усім країнам і регіонам світу, не лише Україні. Коли міністр оборони (Secretary of Defense) обійняв свою посаду, він доручив Пентагону провести такий перегляд, щоб переконатися, що все, що відправляється за кордон, відповідає інтересам Сполучених Штатів, – пояснила Левітт.

Нагадаємо, 2 липня Білий дім підтвердив призупинення Пентагоном постачання деяких ракет протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів в Україну через побоювання зменшення запасів зброї США.

Як повідомляло видання NBC News з посиланням на джерела, міністр оборони США Піт Гегсет ухвалив одноосібне рішення про припинення постачання певних видів зброї Україні, попри висновки військових аналітиків.

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