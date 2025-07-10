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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
3 хв.

€2,3 млрд на відновлення України: очільниця Єврокомісії оголосила про нову допомогу

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

У четвер, 10 липня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет підтримки України з відновлення та реконструкції. 

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Скільки грошей отримає Україна

Очільниця ЄК підкреслила, що Євросоюз цим кроком підтвердив свою роль найбільшого партнера України – не лише як донора, але й інвестора у майбутнє. 

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– Підписавши угоди на суму 2,3 мільярда євро, ми прагнемо вивільнити до 10 мільярдів євро інвестицій для відбудови будинків, повторного відкриття лікарень, відродження бізнесу та енергетичної безпеки. Це солідарність у дії, – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, Україна наближається до ЄС щодня – в освіті, енергетиці, культурі та роумінгу. 

Уточнюється, що цей пакет включає 1,8 мільярда євро кредитних гарантій та 580 мільйонів євро грантів. 

Крім того цей пакет має мобілізувати до 10 млрд євро нових інвестицій в Україну. 

Зокрема, ці кошти підуть на малий та середній бізнес, масштабні проекти приватного сектору (енергетика, виробничтво та транспорт), муніципальну інфраструктуру в районах, які постраждали від війни, стабілізацію енергомереж, ремонт та відбудову критичної інфраструктури і житла. 

Нагадаємо, у Римі 10 липня почалась четверта Конференція з питань відновлення України. 

Вона зібрала близько 5 тисяч учасників. Цей захід, організований урядами України та Італії, прийме майже 100 урядових делегацій та 40 делегацій від міжнародних організацій, близько 2 тисяч підприємств, представників місцевої влади та громадянського суспільства.

Попередні такі заходи проходили починаючи з 2022 року в Лугано, Лондоні й Берліні.

Джерело: Єврокомісія

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Педро Санчес

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