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2,3 млрд евро на восстановление Украины: глава Еврокомиссии объявила о новой помощи

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

В четверг, 10 июля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете поддержки Украины по восстановлению и реконструкции. 

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

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Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз этим шагом подтвердил свою роль крупнейшего партнера Украины – не только как донора, но и инвестора в будущее. 

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– Подписав соглашения на сумму 2,3 миллиарда евро, мы стремимся высвободить до 10 миллиардов евро инвестиций для восстановления домов, повторного открытия больниц, возрождения бизнеса и энергетической безопасности. Это солидарность в действии, – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Украина приближается к ЕС каждый день – в образовании, энергетике, культуре и роуминге. 

Уточняется, что этот пакет включает 1,8 миллиарда евро кредитных гарантий и 580 миллионов евро грантов. 

Кроме того, этот пакет должен мобилизовать до 10 млрд евро новых инвестиций в Украину. 

В частности, эти средства пойдут на малый и средний бизнес, масштабные проекты частного сектора (энергетика, производство и транспорт), муниципальную инфраструктуру в районах, пострадавших от войны, стабилизацию энергосетей, ремонт и восстановление критической инфраструктуры и жилья. 

Напомним, в Риме 10 июля началась четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины. 

Она собрала около 5 тысяч участников. Это мероприятие, организованное правительствами Украины и Италии, примет почти 100 правительственных делегаций и 40 делегаций от международных организаций, около 2 тысяч предприятий, представителей местной власти и гражданского общества.

Предыдущие такие мероприятия проходили начиная с 2022 года в Лугано, Лондоне и Берлине.

Источник: Еврокомиссия

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ЕврокомиссияИталиявідновлення УкраїниUkraine Recovery Conference
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