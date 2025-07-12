Іран вимагає гарантій від США для відновлення ядерних переговорів

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що США намагаються відновити ядерні переговори з Тегераном, але Іран поки не поспішає це робити.

Про це повідомляє Bloomberg.

Умови Ірану для переговорів із США

За словами Арагчі, Іран отримав безліч повідомлень від американської сторони.

Зараз дивляться

— Американці наполягають на поверненні за стіл переговорів, – сказав він, додавши, що країна зважує варіанти щодо термінів, місця і структури можливих переговорів.

Головною умовою Тегерана стали гарантії того, що він не зазнає повторного нападу, якщо переговори не увінчаються успіхом.

— Були дані деякі запевнення, що війни більше не буде, і ми їх розглядаємо, – пояснив міністр.

Арагчі підкреслив, що Іран готовий до переговорів за певних умов:

— Якщо з’явиться можливість захистити інтереси іранського народу, ми її не запустимо. Двері дипломатії ніколи не зачиняються.

Водночас він застеріг, що країна не поспішає вступити в нерозважливі переговори без належних гарантій безпеки.

Також міністр підтвердив, що співпраця Ірану з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) не припинилася.

Проте додав, що запити на моніторинг тепер розглядатимуться в індивідуальному порядку і здійснюватимуться виключно через Вищу раду національної безпеки Ірану.

Це означає посилення контролю Тегерана над процесом інспекцій та моніторингу його ядерної програми міжнародними спостерігачами.

Раніше Трамп заявляв, що не відкидає можливості повторного бомбардування Ірану, якщо розвідка дійде висновку, що Іран може збагачувати уран до тривожного рівня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.