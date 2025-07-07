Операція Чорний прапор: Ізраїль завдав ударів по хуситах у Ємені

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив про завдання авіаударів по цілях хуситського угруповання в трьох портах Ємену: Худейда, Рас-Іса та Саїф.

Про це він написав у соцмережі X.

Ізраїль завдав ударів по об’єктах хуситів у Ємені

Серед об’єктів, по яких були спрямовані удари, зазначаються електростанція та комерційне судно Galaxy Leader, яке, за словами міністра, було захоплено повстанцями два роки тому та використовувалося для терористичної діяльності в Червоному морі.

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Кац зазначив, що ці дії стали частиною операції Чорний прапор.

– Хусити продовжуватимуть платити високу ціну за свої дії. Доля Ємену така ж, як і доля Тегерана. Кожен, хто спробує завдати шкоди Ізраїлю, постраждає, а кожному, хто підніме руку на Ізраїль, відрубають руку, – попередив він.

Згідно з даними ізраїльських військових, ударів було завдано по об’єктах, які хусити використовують для отримання зброї від Ірану з метою реалізації терористичних планів проти Ізраїлю та його союзників.

Серед пошкоджених інфраструктур – електростанція Рас-Канатіб, яка забезпечувала електроенергією міста Ібб і Таїз.

Перед ударами було видано наказ про евакуацію цивільного населення з районів потенційного ураження, повідомляє BBC.

Reuters зазначає, що після атаки хусити заявили про успішну роботу своєї ППО, яка нібито відбила ракетні удари. Також повідомляється, що мешканці Ходейди залишилися без електрики внаслідок удару по головній електростанції.

Через кілька годин після інциденту Ізраїль зафіксував запуск двох ракет із Ємену. Спроби їх перехопити були здійснені, проте результати поки перевіряються.

За даними ізраїльської служби швидкої допомоги, повідомлень про жертв або ураження не надходило.

Хусити, підтримувані Іраном, взяли активну участь у конфлікті на боці ХАМАСу після 7 жовтня 2023 року.

Вони не лише атакують Ізраїль безпілотниками й ракетами, але й завдають ударів по судноплавних шляхах, стверджуючи, що їхня кампанія є відповіддю на дії Ізраїлю в секторі Гази.

Повстанці заявили, що надалі атакуватимуть усі судна, які прямують до Ізраїлю, незалежно від їхнього походження.

У березні США внесли хуситів до списку терористичних організацій.

Як повідомляє The Economist, економічні збитки від дій хуситів у Червоному морі у 2024 році сягнули приблизно 200 мільярдів доларів.

Нагадаємо, напередодні біля Ємену було атаковано судно під прапором Ліберії. У нападі підозрюють хуситів.

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