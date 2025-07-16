У РФ знайшли уламки зниклого вертольота Мі-8: усі на борту загинули

Уранці 16 липня в Хабаровському краї РФ знайшли уламки гелікоптера Мі-8, зв’язок із яким зник ще 14 липня під час перельоту за маршрутом Чумикан – Охотськ – Магадан. Усі п’ятеро осіб, які перебували на борту, загинули.

Катастрофа Мі-8 в РФ, що зник 14 липня

Після дозаправки в Охотську в передбачений час пілот Мі-8 не вийшов на зв’язок. Пошукова операція тривала дві доби. Для огляду місцевості залучали два повітряні судна Росавіації.

Повітряне судно знайшли сьоголні приблизно за 122 км від селища Охотськ у районі мису Гадикан в зруйнованому стані.

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Магаданська транспортна прокуратура проводить перевірку дотримання вимог законодавства про безпеку польотів, а також про аеронавігаційне забезпечення польотів, – йдеться в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного судна, що спричинило смерть двох і більше осіб).

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що, попередньо, вертоліт врізався в сопку, усі п’ятеро людей, які були на борту, загинули.

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