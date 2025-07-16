В РФ нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8: все на борту погибли

Утром 16 июля в Хабаровском крае РФ нашли обломки вертолета Ми-8, связь с которым пропала еще 14 июля во время перелета по маршруту Чумикан – Охотск — Магадан. Все пять человек, находившихся на борту, погибли.

Катастрофа Ми-8 в РФ, пропавшего 14 июля

После дозаправки в Охотске в предусмотренное время пилот Ми-8 не вышел на связь. Поисковая операция продолжалась двое суток. Для осмотра местности привлекались два воздушных судна Росавиации.

Воздушное судно нашли примерно в 122 км от поселка Охотск в районе мыса Гадикан в разрушенном состоянии.

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Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, а также об аэронавигационном обеспечении полетов, — говорится в собщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

При этом российские СМИ сообщают, что, предаварительно, вертолет врезался в сопку, все пять человек, которые были на борту погибли.

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