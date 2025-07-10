Зеленський: Німеччина готова оплатити 2 Patriot для України, Норвегія – ще одну

Німеччина готова оплатити для України дві американські системи Patriot, Норвегія – ще одну. Інші країни готові допомогти і чекають готовності виробника.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з представниками українських та іноземних медіа у рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі.

Зеленський про системи ППО Patriot для України

– З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Patriot. Мій запит – щодо десяти систем Patriot і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити, у мене є з ними домовленості, дві системи. Норвегія готова оплатити, у мене є двосторонні домовленості з прем’єром, одну систему, – сказав Зеленський.

За словами президента, інші європейські партнери доєднаються, коли українська сторона отримає чітку відповідь від виробника, а також це залежить від різних можливостей США щодо дат.

Зараз дивляться

Зеленський заявив, що саме такою на сьогодні є схема фінансування американських систем Patriot для України.

– Безумовно, ми розуміємо вартість. Але це моє завдання – знайти ці гроші. Ми вже маємо розуміння, звідки буде йти початок фінансування. Я впевнений, що ми все це зробимо, – стверджує глава держави.

Як звернув увагу президент, зараз триває діалог з партнерами, тому про деякі речі він воліє мовчати.

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