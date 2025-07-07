Навіщо Польща запровадила контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою: що сталося

З 7 липня 2025 року Польща запровадила прикордонний контроль з Німеччиною і Литвою.

Чому Польща запровадила контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Польща: чому запровадили кордон з Литвою та Німеччиною

У вівторок прем’єр Дональд Туск заявив, що Польща відновлює прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою з 7 липня на 30 днів, тобто до 5 серпня. Він пояснив, що ці заходи мають на меті зменшити потоки нелегальних мігрантів, які перетинають кордон неконтрольовано.

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Лише в червні 2025 року німецькі служби відмовили у в’їзді 163 іноземцям на ділянках кордону в Західнопоморському воєводстві через нововведення у прикордонному контролі.

Для посилення тимчасового контролю на кордонах було залучено тисячі силовиків. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Семоняк наголосив, що виключно представники Прикордонної служби мають право проводити перевірки.

Перевірки на німецько-польському кордоні здійснюються у 52 визначених пунктах, 16 з яких — діють постійно.

На литовському напрямку працюють 13 контрольних точок, включно з двома стаціонарними постами.

Західнопоморський воєвода Адам Рудавський зауважив, що пріоритетом є недопущення нелегального в’їзду в країну, проте контроль не повинен перешкоджати пересуванню місцевих жителів та трудових мігрантів.

Влада запевнила, що логістика організована так, щоби мінімізувати затори та забезпечити комфортне пересування для громадян Польщі та туристів.

Ruszyła operacja #BezpiecznyZachód – Wojsko Polskie wspiera Straż Graniczną i policję na granicy z Niemcami. Równolegle rozszerzamy działania na granicy z Litwą w ramach operacji #BezpiecznePodlasie. Do działania przygotowanych jest nawet 5 tys. żołnierzy. Wzmacniamy… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 7, 2025

Тимчасові зміни в русі через контроль на польсько-німецькому кордоні

У зв’язку з відновленням тимчасового контролю на польсько-німецькому кордоні на низці ключових прикордонних переходів запроваджено нову схему організації дорожнього руху.

Ідеться про такі пункти перетину: Любешин (траса DK10), Колбасково (A6), Росувек (DK13) та Крайник Дольний (DK26). Усі вони обслуговують як пасажирський, так і вантажний транспорт. У зазначених локаціях запроваджено обмеження швидкості, а також обмежено рух окремими смугами.

Контроль за перетином відбуватиметься у 19 локаціях, зокрема Осінув Дольний-Гогенвутцен, Крайнк Дольний-Шведт, Грифіно-Мешерін та Любешин-Лінкен.

У Західнопоморському воєводстві функціонують чотири основні контрольно-пропускні пункти.

Як інформує прикордонна служба, перевірки проводяться із використанням мобільного технічного обладнання. Співробітники зосереджуються на перевірці пасажирських документів, а також правомірності перебування особи в країні.

Нагадаємо, що кілька країн Шенгенської зони, зокрема Німеччина, вже певний час утримують контроль на своїх зовнішніх межах. Так, із 2015 року перевірки діють на кордоні з Австрією, а з жовтня 2023 року — з Польщею, Чехією та Швейцарією.

Інтерактивну карту пунктів пропуску через кордон можна переглянути за посиланням.

Джерело: RMF24/PAP

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