Авіакатастрофа в Індії: 2025 рік стає одним із найбільш смертоносних для авіації

Авіакатастрофа літака Air India Flight 171 стала найбільшою трагедією в цивільній авіації 2025 року. Лайнер з 242 людьми на борту розбився у житловому районі в Індії, що значно збільшило кількість загиблих у світовому масштабі.

2025 рік стане одним із найтрагічніших для авіаперевезень

Катастрофа рейсу Air India Flight 171 зробила 2025 рік одним із найсмертоносніших у цивільній авіації за останнє десятиліття.

На борту літака Boeing 787 компанії Air India перебували 242 особи, коли він вибухнув у повітрі 12 червня незабаром після зльоту з Ахмедабада, Індія.

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Авіакатастрофа сталася у житловому районі, що призвело до ще більшої кількості жертв. За даними видання The New Indian Express, 75 тіл загиблих виявили у квартирах будинків, що постраждали внаслідок падіння літака.

За словами Яна-Арведа Ріхтера, засновника німецької консалтингової компанії Jacdec, що відстежує безпеку авіаперевезень, у 2025 році у світі вже зафіксовано понад 460 смертей у цивільній авіації.

Середній показник за останнє десятиліття, за методикою Jacdec, становить 284 загиблих на рік.

– Попереду ще більше шести місяців, тому ситуація може стати тривожною, якщо ця тенденція збережеться, – сказав Ріхтер.

2023 рік став рекордно безпечним для авіації: за даними галузевих організацій, тоді не сталося жодної фатальної авіакатастрофи. Але відтоді низка резонансних інцидентів знову викликала занепокоєння.

Фатальні авіакатастрофи останніх років

2025 рік, США

Понад 60 людей загинули, коли регіональний пасажирський літак American Airlines зіткнувся з військовим гелікоптером Black Hawk 29 січня. Літак впав у крижану річку Потомак поблизу Національного аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні.

2024 рік, Південна Корея

Міжнародний рейс Jeju Air 7C2216 зазнав катастрофи в аеропорту Муан 29 грудня. Загинули всі 175 пасажирів і четверо з шести членів екіпажу. Це наймасштабніша авіакатастрофа в історії Південної Кореї.

2024 рік, Казахстан

Міжнародний рейс Azerbaijan Airlines J2-8243, літак Embraer E190, впав 25 грудня після того, як його перенаправили з Росії до Казахстану. Загинули 38 осіб. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак був випадково уражений вогнем із землі на території Росії. Москва цього не підтвердила.

2024 рік, Японія

Літак Japan Airlines зіткнувся з меншим літаком берегової охорони на злітно-посадковій смузі аеропорту Ханеда в Токіо 2 січня. Всі 379 пасажирів літака JAL (Airbus A350-941) евакуювалися з палаючого лайнера. П’ятеро з шести членів екіпажу меншого літака загинули.

2022 рік, Китай

Літак China Eastern Airlines (Boeing 737-800) впав у гірському районі провінції Гуансі 21 березня. Загинули всі 132 пасажири. Це найбільша авіакатастрофа в Китаї за останні 28 років.

2020 рік, Іран

8 січня іранські Корпуси вартових ісламської революції збили Boeing 737-800 авіакомпанії Ukraine International Airlines одразу після зльоту з Тегерану. Загинули всі 176 пасажирів. Причиною назвали помилку оператора ППО та неправильно налаштовану радарну систему.

2019 рік, Ефіопія

19 березня літак Boeing 737-MAX 8 компанії Ethiopian Airlines розбився незабаром після зльоту з Аддис-Абеби до Найробі. Загинули всі 157 осіб. Після цього весь світовий флот Boeing 737 MAX був тимчасово знятий з експлуатації.

2018 рік, Індонезія

Літак Lion Air (Boeing 737 MAX) впав в Яванське море через кілька хвилин після зльоту з Джакарти 29 жовтня. Всі 189 пасажирів загинули.

2014, рік, Україна

Рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines вилетів з Амстердама до Куала-Лумпура 17 липня і був збитий над східною Україною під час бойових дій між проросійськими сепаратистами та ЗСУ. Загинули всі 298 осіб.

Того ж року зник інший рейс тієї ж компанії – MH370. 8 березня 2014 року літак з 239 людьми на борту зник під час перельоту з Куала-Лумпура до Пекіна. Рештки Boeing 777 досі не знайдено.

Найбільш смертоносні роки для авіації

Найсмертоноснішими роками в цивільній авіації за останнє десятиліття, згідно з даними Jacdec, були 2015 і 2018 роки – тоді загинуло понад 500 людей. Організація відстежує інциденти з літаками, що мають щонайменше 19 місць або масу понад 5,7 тонни.

Ян-Арвед Ріхтер наголошує, що більшість останніх катастроф ще розслідуються, і нинішній рівень смертності перебуває в межах статистичної норми. Він закликає ЗМІ не поспішати з висновками щодо причин катастрофи Air India.

– І я хочу наголосити на ширшій картині, авіаперельоти залишаються найбезпечнішим способом пересування, – додав Ріхтер.

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