Четвертий транш Ukraine Facility скоригують через три невиконані реформи

Україна не виконала всіх реформ, передбачених для отримання четвертого траншу фінансування в рамках програми Ukraine Facility, тому виплата буде частковою цього разу.

Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє під час брифінгу сьогодні, 25 липня.

Чому зменшиться четвертий транш Ukraine Facility

Як стверджує речник Єврокомісії, Україна виконала 13 із 16 запланованих кроків, які були умовою для наступної виплати.

Зараз дивляться

За його словами, четвертий платіж буде частковим, і вже зараз розглядається у Раді Європейського Союзу.

Він звернув увагу, що Україна має пільговий період і більше часу для виконання незавершених реформ, а згодом може звітувати про них у майбутньому, щоб отримати кошти.

Мерсьє наголосив, що Єврокомісія визнала 13 реформ виконаними та рекомендує Раді ЄС перерахувати Україні €3,05 млрд як четвертий транш.

Серед трьох реформ, які залишаються невиконаними, перша стосується децентралізації, друга – оновлення законодавства щодо діяльності АРМА, а третя – вдосконалення процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Згідно з методологією часткових платежів, ухваленою на початку року, в разі несвоєчасного завершення реформи відповідна сума виплат призупиняється на період до 12 місяців.

Протягом цього часу реформи можуть бути запроваджені, що дає змогу здійснити затримані платежі.

Сума призупинення була розрахована на основі методології. Наступним кроком стало схвалення цього рішення Радою ЄС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.