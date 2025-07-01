Україна отримала дев’ятий транш від МВФ на $500 млн

До держбюджету України 1 липня надійшов девʼятий транш МВФ обсягом близько $500 млн в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль та у Міністерстві фінансів України.

Дев’ятий транш МВФ на $500 млн

За словами глави уряду, ці кошти підуть на покриття пріоритетних бюджетних потреб. Він нагадав, що в межах цієї програми МВФ спрямував Україні вже $10,6 млрд.

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Виконавча рада Міжнародного валютного фонду напередодні, 30 червня, схвалила восьмий перегляд програми EFF.

– Після восьмого перегляду ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України, – зазначив глава Мінфіну Сергій Марченко.

31 березня 2023 року МВФ затвердив чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд.

Вона є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $152,9 млрд на 2023-2027 роки.

Джерело : Мінфін

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