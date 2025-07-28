Я дуже розчарований: Трамп заявив, що скоротить термін 50-денного ультиматуму для РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що зменшить строк, який раніше дав Росії для припинення війни проти України.

Про це повідомляє The Telegraph.

Трамп пригрозив Росії новими санкціями за обстріли України: що відомо

За його словами, він дуже розчарований Володимиром Путіним.

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— Я дуже розчарований президентом Путіним. Я збираюся скоротити ті 50 днів, які йому дав. Але я вже знаю, що буде далі, — сказав Трамп журналістам під час свого візиту до Шотландії.

Він зазначив, що неодноразово вважав, що війну вдасться завершити, однак Росія знову атакує мирні міста.

— Ми думали, що вже все вирішено, а потім Путін знову запускає ракети по якомусь місту — наприклад, Києву — і вбиває багато людей у будинку для літніх людей. Тіла лежать по всій вулиці. І я кажу: так не можна, — додав Трамп.

Раніше цього місяця Трамп пригрозив Москві жорсткими вторинними санкціями, якщо вона не припинить війну впродовж 50 днів. Проте критики вказували, що такий дедлайн лише дозволяє Росії продовжити літній наступ і захопити нові території перед потенційними переговорами.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт підтвердила цю позицію, зазначивши, що США готові запровадити 100% мита та вторинні санкції проти Росії.

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