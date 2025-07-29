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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Трамп дав Путіну 10 днів на укладення миру з Україною

Трамп і Путін
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну 10 днів, починаючи від сьогодні, щоб досягти мирної угоди з Україною.

Заява Трампа до Путіна щодо миру з Україною

– Через 10 днів від сьогодні, – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона після п’ятиденного візиту до Шотландії.

За словами Трампа, США збираються запровадити тарифи та інші заходи проти Росії.

– Я не знаю, чи це вплине на Росію. Він (Путін, – Ред.) очевидно хоче продовжувати війну, – наголосив президент США.

Радники Трампа заявили, що санкції, ймовірно, матимуть форму вторинних мит, які вдарять по країнах, що купують російський експорт нафти.

Зараз дивляться

Нещодавно Трамп оголосив, що скоротить термін для Путіна щодо завершення війни проти України, погрожуючи Москві можливими економічними санкціями, якщо Кремль не вживе заходів для припинення бойових дій.

Але тоді він не уточнив точний термін або коли почнеться відлік.

14 липня президент США спочатку оголосив 50-денний термін для Росії, який мав би закінчитися 2 вересня.

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Ліндсі Грем

Джерело: Bloomberg

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