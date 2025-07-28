Трамп скоротив дедлайн для Путіна до 10–12 днів

Президент США Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для президента РФ Володимира Путіна щодо припинення війни проти України.

Про це він сказав журналістам під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Трамп заявив про новий дедлайн для Путіна: що відомо

За його словами, Москва має лише 10 або 12 днів, щоб досягти перемир’я. Попередній термін становив 50 днів.

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— Я встановлю новий термін — приблизно 10, 10 або 12 днів. Немає сенсу чекати. Це було 50 днів, я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу, — заявив Трамп.

Він додав, що у найближчі дні оприлюднить точні строки. У разі відмови Кремля піти на мир Трамп погрожує запровадити нові мита на російські товари.

Також, відповідаючи на запитання журналістів, чи бреше йому Путін, Трамп утримався від прямої відповіді.

— Я не хочу вживати слово бреше. Але ми вже кілька разів були близькі до миру, і раптом ракети летять на Київ. Що це взагалі означає?, — сказав Трамп.

Він наголосив, що не хоче нових санкцій, бо любить російський народ, але розчарований поведінкою Кремля.

Раніше цього місяця Трамп пригрозив Москві жорсткими вторинними санкціями, якщо вона не припинить війну впродовж 50 днів. Проте критики вказували, що такий дедлайн лише дозволяє Росії продовжити літній наступ і захопити нові території перед потенційними переговорами.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт підтвердила цю позицію, зазначивши, що США готові запровадити 100% мита та вторинні санкції проти Росії.

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