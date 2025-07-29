Збирали дані для ракетних атак РФ: СБУ викрила російських коригувальників

Працівники СБУ затримали трьох агентів РФ, які збирали дані для повітряних атак РФ по території України.

Агенти РФ збирали дані для ворожих атак: що відомо

За даними слідства, одна з фігурантів, 46-річна мешканка селища Донець на Харківщині, одночасно співпрацювала з російською воєнною розвідкою та ФСБ.

Жінка намагалася передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів ППО у прифронтовому регіоні.

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Саме ці об’єкти були пріоритетними для ворожих ударів дронами, авіабомбами та ракетами.

Крім того, окупанти планували завдати ударів по газорозподільній інфраструктурі, щоби зірвати підготовку до опалювального сезону.

Ще двох агентів викрито у Києві: 32-річного ІТ-спеціаліста, який збирав дані про радіолокаційні станції ППО та мобільні вогневі групи, та місцеву жительку без офіційного місця роботи, що активно коригувала удари безпілотників по ремонтних базах ЗСУ.

Для збору координат агенти об’їжджали визначені локації або дізнавалися інформацію, спілкуючись зі знайомими.

Під час обшуків у затриманих вилучено телефони, через які вони підтримували зв’язок із представниками спецслужб РФ.

Усім трьом оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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