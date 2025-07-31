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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Стеж за словами: Трамп відповів на погрози Медведєва

Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на погрози війною з боку заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва. Американський лідер попередив його, що подібні заяви небезпечні.

Про це Трамп заявив у своїй соцмережі  Truth Social.

Жорстка відповідь Трампа Медведєву

Відповідаючи Медведєву, Трамп категорично заявив про незацікавленість США в економічній співпраці з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки “мертвими”.

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— Мені байдуже, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки — мені все одно. Ми майже не ведемо бізнесу з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і США майже не ведуть бізнесу між собою, — заявив Трамп.

Американський лідер також згадав про політичне минуле Медведєва:

— Давайте так і залишимо, і передайте Медведєву, колишньому президенту Росії, який все ще вважає себе президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він стає на дуже небезпечну територію!

Нагадаємо, 28 липня президент США змінив умови свого ультиматуму щодо вторинних тарифів для Путіна, скоротивши термін з 50 до 10–12 днів для досягнення миру з Україною.

Медведєв назвав новий ультиматум “кроком до війни” між США та РФ.

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Війна в УкраїніДмитро МедведєвСанкції проти РосіїТрамп
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