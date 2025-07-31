Следи за словами: Трамп ответил на угрозы Медведева

Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на угрозы войной со стороны заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Американский лидер предупредил его, что подобные заявления опасны.

Об этом Трамп заявил в своей соцсети Truth Social.

Жесткий ответ Трампа Медведеву

Отвечая Медведеву, Трамп категорически заявил о незаинтересованности США в экономическом сотрудничестве с Россией или Индией, назвав их экономики «мертвыми».

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— Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мертвые экономики — мне все равно. Мы почти не ведем бизнес с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнес между собой, — заявил Трамп.

Американский лидер также упомянул о политическом прошлом Медведева:

— Давайте так и оставим, и передайте Медведеву, бывшему президенту России, который считает себя все еще президентом, чтобы он следил за своими словами. Он становится на очень опасную территорию!

Напомним, 28 июля президент США изменил условия своего ультиматума по вторичным тарифам для Путина, сократив срок с 50 до 10–12 дней для достижения мира с Украиной.

Медведев назвал новый ультиматум «шагом к войне» между США и РФ.

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