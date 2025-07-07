Україна повернулася до стратегії знищення російських НПЗ – експерт

Україна повернулася до стратегії знищення російських нафтопереробних заводів, про що свідчать нові атаки Сил оборони на території РФ.

Яка стратегія України зі знищення російських НПЗ

Як заявив військовий експерт Іван Ступак, у російському Краснозаводську розташовано хімічне підприємство, яке є величезним та дуже важливим для цього регіону.

За його словами, Краснозаводський хімічний завод виготовляє компоненти та саму вибухівку, а також загалом працює на російський військово-промисловий комплекс.

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Він звернув увагу, що раніше цьогоріч там вже були удари, проте український безпілотник нібито не вибухнув.

– Тут декілька вибухів було. Великої детонації не зафіксовано. Але хочу сподіватися, що хоча б частина персоналу загинула або травмувалися, або виробничі потужності (пошкоджено, – Ред.), – наголосив Ступак.

Військовий експерт наголосив, що Україна відновлює нові атаки по Ільському нафтопереробному заводу, розташованому у Краснодарському краї Росії.

На його думку, з огляду на всі факти, Україна повернулася до стратегії знищення російських НПЗ.

У ніч на 7 липня у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про атаку на Краснозаводський хімічний завод у Московській області, на якому виробляються термобаричні бойові частини для дронів Shahed.

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