Україна уразила нафтопереробний завод у Саратовській області РФ

Підрозділи ГУР Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по території нафтопереробного заводу АТ Саратоворгсинтез у Саратовській області РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ вдарили по нафтопереробному заводу в РФ

Зазначається, що об’єкт було уражено в рамках зниження наступальних можливостей противника.

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– Потужності цього використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України, – йдеться у повідомленні.

Влучання по об’єкту підтверджено. Серед пошкоджень є технологічні установки. На території НПЗ спалахнула пожежа.

Остаточні наслідки удару ще уточнюються.

Сили оборони України продовжують активні дії для ослаблення воєнно-економічного потенціалу російських загарбників і примушення Росії припинити агресію проти нашої держави.

Нагадаємо, 30 червня Сили оборони завдали удару по пункту управління 8 загальновійськової армії Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати противника уточнюються.

За минулу добу українські військові ліквідували близько 970 окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 224-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 020 980 осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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