Україна уразила нафтопереробний завод у Саратовській області РФ
Підрозділи ГУР Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по території нафтопереробного заводу АТ Саратоворгсинтез у Саратовській області РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
ЗСУ вдарили по нафтопереробному заводу в РФ
Зазначається, що об’єкт було уражено в рамках зниження наступальних можливостей противника.
– Потужності цього використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України, – йдеться у повідомленні.
Влучання по об’єкту підтверджено. Серед пошкоджень є технологічні установки. На території НПЗ спалахнула пожежа.
Остаточні наслідки удару ще уточнюються.
Сили оборони України продовжують активні дії для ослаблення воєнно-економічного потенціалу російських загарбників і примушення Росії припинити агресію проти нашої держави.
Нагадаємо, 30 червня Сили оборони завдали удару по пункту управління 8 загальновійськової армії Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати противника уточнюються.
За минулу добу українські військові ліквідували близько 970 окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 224-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 020 980 осіб.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.