Литва просить НАТО посилити ППО через російські безпілотники

Литва звернулася до НАТО з проханням посилити протиповітряну оборону країни на тлі повторних порушень її повітряного простору російськими безпілотниками.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.

Литва просить посилення ППО від НАТО: що відомо

За його словами, він разом із міністром оборони Довіле Шакалієне направив спільного листа генеральному секретарю НАТО Марку Рютте із закликом до негайних дій. У документі йдеться про необхідність зміцнити можливості протиповітряної оборони в Литві та прискорити повне впровадження ротаційної моделі ППО.

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Будріс наголосив, що забезпечення безпеки східного флангу НАТО має залишатися одним із головних пріоритетів Альянсу, а протиповітряна оборона є критично важливою для всіх союзників.

Міністр нагадав, що минулого понеділка російський військовий дрон порушив повітряний простір Литви — це вже другий інцидент менш ніж за місяць. Подібні випадки, за його словами, фіксували й інші країни НАТО. Він розцінив повторювані порушення як тривожний сигнал про поширення агресії Росії проти України на територію Альянсу.

— Литва не може ставити під загрозу безпеку своїх громадян та цілісність повітряного простору НАТО. Ми повинні залишатися пильними, адже загроза реальна та зростає, — підсумував Будріс.

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