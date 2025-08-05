Литва просит НАТО усилить ПВО из-за российских беспилотников

Литва обратилась к НАТО с просьбой усилить противовоздушную оборону страны на фоне повторных нарушений ее воздушного пространства российскими беспилотниками.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Литва просит усиления ПВО от НАТО: что известно

По его словам, он вместе с министром обороны Довиле Шакалиене направил совместное письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с призывом к немедленным действиям. В документе говорится о необходимости укрепить возможности противовоздушной обороны в Литве и ускорить полное внедрение ротационной модели ПВО.

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Будрис подчеркнул, что обеспечение безопасности восточного фланга НАТО должно оставаться одним из главных приоритетов Альянса, а противовоздушная оборона является критически важной для всех союзников.

Министр напомнил, что в прошлый понедельник российский военный дрон нарушил воздушное пространство Литвы — это уже второй инцидент менее чем за месяц. Подобные случаи, по его словам, фиксировали и другие страны НАТО. Он расценил повторяющиеся нарушения как тревожный сигнал о распространении агрессии России против Украины на территорию Альянса.

— Литва не может ставить под угрозу безопасность своих граждан и целостность воздушного пространства НАТО. Мы должны оставаться бдительными, ведь угроза реальна и растет, — подытожил Будрис.

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