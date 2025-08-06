Зеленський після розмови з Трампом: Тиск на РФ спрацьовує, вони тепер більше готові до миру

Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, ніж раніше, тиск на них спрацьовує.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський після розмови з головою США Дональдом Трампом щодо візиту до Москви спецпосланця США Стівена Віткоффа.

РФ зараз більше готова до припинення вогню – Зеленський

– Схоже Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули у деталях, ані нас, ані США. Ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники – України та партнерів, наші радники з питань безпеки – говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд. Для нас, для України це дуже важливо. Україна точно захистить свою незалежність, – заявив президент.

Як наголосив голова держави, спільна з партнерами позиція, яка є абсолютно конкретною та прозорою – війну треба закінчувати і робити це чесно.

Зараз дивляться

Зеленський повідомив, що під час його розмови з Трампом на зв’язку також були європейські лідери.

Нагадаємо, що 6 серпня за два дні до завершення терміну нового ультиматуму, який Трамп висунув Росії, наголосивши – або погодження на припинення вогню, або нові санкції, до Москви прибув американський спецпосланець Стів Віткофф. Там він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

Невдовзі після цього Трамп заявив, що розмова між сторонами була надзвичайно продуктивна і було досягнуто “великого прогресу”.

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