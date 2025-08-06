Трамп: рішення по санкціях – після зустрічі з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що прийматиме рішення щодо тиску на Росію та її торговельних партнерів після візиту спецпосланника Стіва Віткоффа до РФ.

Про це американський лідер заявив журналістам у вівторок у Білому домі.

Трамп готується до введення 100-відсоткових тарифів проти партнерів РФ

Виступаючи перед журналістами американський президент наголосив, що рішення щодо введення санкцій і тарифів буде прийнято після зустрічі з російською стороною у середу 6 серпня.

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Трамп зазначив, що спочатку хоче побачити результати переговорів, а потім визначатися з подальшими кроками.

— Ми завтра (6 серпня – Ред.) матимемо зустріч із Росією. Побачимо, що станеться. Тоді ми приймемо це рішення щодо введення санкцій і тарифів, – заявив Дональд Трамп, президент США.

У відповідь на запитання про можливість запровадження 100-відсоткових тарифів проти торговельних партнерів Росії Трамп заявив, що досі ніколи не встановлював відсотки, проте має намір активно зайнятися цим питанням найближчим часом.

Президент також вкотре наголосив, що російська війна проти України – це не його війна, а спадщина попереднього президента Джо Байдена.

Трамп охарактеризував ситуацію як “безлад” і заявив, що його завдання – вивести Америку з цієї кризи.

Конкретні терміни прийняття рішень американський лідер не назвав, обмежившись формулюванням про “досить короткий проміжок часу” для остаточного вирішення питання санкцій та торговельних обмежень.

Про рішення Дональда Трампа відправити свого спецпосланника Стіва Віткоффа до Росії стало відомо 1 серпня.

За словами американського лідера, ця ініціатива зустрічі надійшла від російської сторони.

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