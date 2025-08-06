Трамп: решение по санкциям — после встречи с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о давлении на Россию и ее торговых партнеров после визита спецпосланника Стива Виткоффа в РФ.

Об этом американский лидер заявил журналистам во вторник в Белом доме.

Трамп готовится к введению 100-процентных тарифов против партнеров РФ

Выступая перед журналистами, американский президент подчеркнул, что решение о введении санкций и тарифов будет принято после встречи с российской стороной в среду, 6 августа.

Сейчас смотрят

Трамп отметил, что сначала хочет увидеть результаты переговоров, а затем определиться с дальнейшими шагами.

— Мы завтра (6 августа — Ред.) будем иметь встречу с Россией. Посмотрим, что произойдет. Тогда мы примем это решение о введении санкций и тарифов, — заявил Дональд Трамп, президент США.

В ответ на вопрос о возможности введения 100-процентных тарифов против торговых партнеров России Трамп заявил, что до сих пор никогда не устанавливал проценты, однако намерен активно заняться этим вопросом в ближайшее время.

Президент также в очередной раз подчеркнул, что российская война против Украины — это не его война, а наследие предыдущего президента Джо Байдена.

Трамп охарактеризовал ситуацию как «беспорядок» и заявил, что его задача — вывести Америку из этого кризиса.

Конкретные сроки принятия решений американский лидер не назвал, ограничившись формулировкой о «достаточно коротком промежутке времени» для окончательного решения вопроса санкций и торговых ограничений.

О решении Дональда Трампа отправить своего спецпосланника Стива Виткоффа в Россию стало известно 1 августа.

По словам американского лидера, эта инициатива встречи поступила от российской стороны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.