Трамп змушує РФ до переговорів про припинення війни – посол США при НАТО

Президент США Дональд Трамп вибудовує політику, яка цілеспрямовано підштовхує Росію до початку переговорів з Україною про припинення вогню.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Bloomberg TV.

Як Трамп підштовхує РФ до переговорів з Україною

– Трамп заявив, що ця війна має закінчитися. Смерть, різанина та кровопролиття на полі бою щодня, де гинуть тисячі солдатів. Атаки на міста в Україні, де жертвами стають мирні жителі. Цьому потрібно покласти край, – вважає Вітакер.

За його словами, немає жодного рішення на полі бою. Його потрібно досягти лише дипломатичним шляхом, вважає посол США при НАТО.

Зараз дивляться

Як стверджує Вітакер, Трамп створює умови, в яких Росія сяде за стіл переговорів і вестиме переговори про припинення вогню.

На думку посла США при НАТО, очевидний наступний крок для спроб завершити війну – це вторинні санкції та тарифи проти країн, які закупляють російську нафту та фактично платять за війну проти України, зокрема Китай, Індія та Бразилія.

Посол звернув увагу, що президент США нещодавно заявив, що Росія дуже добре вміє уникати санкцій.

Проте вторинні санкції дійсно мають вдарити по важливих точках Москви – основному джерелу доходу Росії, отриманого внаслідок продажу нафти цим державам, наголосив Вітакер.

Дональд Трамп продовжуватиме працювати над створенням умов для залучення Росії до столу переговорів та досягнення припинення вогню проти України, переконаний посол США при НАТО.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.