Дрони атакували НПЗ у Сизрані: після серії вибухів спалахнула пожежа
Вранці у п’ятницю, 15 серпня, в місті Сизрань Самарської області РФ зафіксували серію потужних вибухів.
Атака на НПЗ у Сизрані
Місцеві мешканці заявляють, що нафтопереробний завод опинився під ударом безпілотників.
За даними російського Telegram-каналу Mash, люди нарахували щонайменше десять вибухів.
Очевидці розповідають, що перші з них пролунали приблизно о 04:00 ранку.
Невдовзі після удару на території НПЗ спалахнула пожежа.
У соцмережах поширюють відео з місця події, на яких видно масштабне займання.
Російські офіційні структури поки не надали коментарів щодо інциденту.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 269-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.