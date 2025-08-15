Дрони атакували НПЗ у Сизрані: після серії вибухів спалахнула пожежа

Вранці у п’ятницю, 15 серпня, в місті Сизрань Самарської області РФ зафіксували серію потужних вибухів.

Атака на НПЗ у Сизрані

Місцеві мешканці заявляють, що нафтопереробний завод опинився під ударом безпілотників.

За даними російського Telegram-каналу Mash, люди нарахували щонайменше десять вибухів.

Очевидці розповідають, що перші з них пролунали приблизно о 04:00 ранку.

Невдовзі після удару на території НПЗ спалахнула пожежа.

У соцмережах поширюють відео з місця події, на яких видно масштабне займання.

Російські офіційні структури поки не надали коментарів щодо інциденту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 269-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

