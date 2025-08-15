Дроны атаковали НПЗ в Сизране: после серии взрывов вспыхнул пожар
Утром в пятницу, 15 августа, в городе Сизрань Самарской области РФ зафиксировали серию мощных взрывов.
Атака на НПЗ в Сизране
Местные жители заявляют, что нефтеперерабатывающий завод оказался под ударом беспилотников.
По данным российского Telegram-канала Mash, люди насчитали не менее десяти взрывов.
Очевидцы рассказывают, что первые из них прогремели примерно в 04:00 утра.
Вскоре после удара на территории НПЗ вспыхнул пожар.
В соцсетях распространяют видео с места происшествия, на которых видно масштабное возгорание.
Российские официальные структуры пока не предоставили комментариев по поводу инцидента.
