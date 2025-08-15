Дроны атаковали НПЗ в Сизране: после серии взрывов вспыхнул пожар

Утром в пятницу, 15 августа, в городе Сизрань Самарской области РФ зафиксировали серию мощных взрывов.

Атака на НПЗ в Сизране

Местные жители заявляют, что нефтеперерабатывающий завод оказался под ударом беспилотников.

По данным российского Telegram-канала Mash, люди насчитали не менее десяти взрывов.

Очевидцы рассказывают, что первые из них прогремели примерно в 04:00 утра.

Вскоре после удара на территории НПЗ вспыхнул пожар.

В соцсетях распространяют видео с места происшествия, на которых видно масштабное возгорание.

Российские официальные структуры пока не предоставили комментариев по поводу инцидента.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 269-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

