Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Средняя зарплата учителя в Украине в 2025 году: сколько получают педагоги
Осенние каникулы 2025: когда будут отдыхать школьники
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Дроны атаковали НПЗ в Сизране: после серии взрывов вспыхнул пожар

атака на РФ НПЗ
Фото: Факти ICTV

Утром в пятницу, 15 августа, в городе Сизрань Самарской области РФ зафиксировали серию мощных взрывов.

Атака на НПЗ в Сизране

Местные жители заявляют, что нефтеперерабатывающий завод оказался под ударом беспилотников.

По данным российского Telegram-канала Mash, люди насчитали не менее десяти взрывов.

Сейчас смотрят

Очевидцы рассказывают, что первые из них прогремели примерно в 04:00 утра.

Вскоре после удара на территории НПЗ вспыхнул пожар.

В соцсетях распространяют видео с места происшествия, на которых видно масштабное возгорание.

Российские официальные структуры пока не предоставили комментариев по поводу инцидента.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 269-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Саратовский НПЗ Роснефти прекратил работу из-за атаки дронов – Bloomberg
Атака беспилотника остановила работу Саратовского НПЗ

Связанные темы:

атака дронамиВзрывРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь