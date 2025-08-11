Саратовський НПЗ Роснефти припинив роботу через атаку дронів – Bloomberg

Саратовський нафтопереробний завод, що належить ПАТ Роснефть, припинив приймати нафту після атаки безпілотників в неділю.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, що знайоме із ситуацією.

Атака дрона на Саратовський нафтопереробний завод

Саратовський нафтопереробний завод став третім, який зазнав пошкоджень через удари безпілотників за серпень.

Російські та українські військові сили обмінюються авіаційними ударами напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Путіним, яка запланована на цю п’ятницю, 15 серпня.

Саратовський НПЗ, розташований у Волзькому регіоні, має проектну потужність приблизно 140 тис. барелів сирої нафти на добу.

Тривала зупинка заводу може вплинути на внутрішні поставки бензину в той час, коли попит на це паливо демонструє сезонне зростання.

Пресслужба Роснефти на надала коментарі на запит агентства Bloomberg.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що по Саратовському заводу було нанесено удар за допомогою безпілотних систем у координації з іншими підрозділами Сил оборони.

В результаті влучання безпілотників на території підприємства сталися вибухи та спалахнула пожежа.

Фото: Astra

