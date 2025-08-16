Лідери “коаліції рішучих” проведуть переговори напередодні візиту Зеленського до США

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про найближчу зустріч країн-учасниць “коаліції рішучих” після завершення переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Про це французький лідер написав у мережі X.

Макрон про продовження тиску на Росію

За інформацією The Guardian, лідери “коаліції охочих” проведуть відеоконференцію у неділю після обіду напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Зустріч співочолюватимуть французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Коментуючи підсумки саміту в Анкориджі, Макрон заявив про необхідність продовжувати підтримувати Україну і чинити тиск на Росію доти, доки триває її загарбницька війна і доки не буде встановлено міцний і тривалий мир.

За словами французького президента, будь-який стійкий мир повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки.

У цьому контексті Макрон підтримав готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок у забезпечення таких гарантій.

– Ми будемо працювати над цим разом з ними і з усіма нашими партнерами з “коаліції рішучих”, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретних результатів, – зазначив Макрон.

Французький лідер також наголосив, що важливо винести всі уроки з досвіду останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не виконувати своїх зобов’язань.

Макрон пообіцяв продовжувати тісно співпрацювати з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, щоб захистити наші інтереси в дусі єдності та відповідальності.

– Франція залишається твердо на боці України, – резюмував французький президент.

Нагадаємо, що під час саміту Трампа у Путіна на Алясці не було підписано жодних угод.

Однак вдалося досягнути попередньої домовленості щодо тристоронньої зустрічі у форматі Україна-США-Росія.

Після телефонної розмови між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським український лідер анонсував поїздку до Вашингтона у понеділок 18 серпня.

