Трамп і Путін узгодили гарантії безпеки Україні, подібні до 5 статті НАТО – CNN

Президент США Дональд Трамп домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про надання Україні безпекових гарантій за аналогією зі статтею 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

Гарантії безпеки для України: що відомо

Неназваний європейський посадовець розповів CNN, що під час телефонної розмови після саміту на Алясці європейські лідери та американський президент розглядали можливість надання Україні безпекових гарантій “у стилі статті 5” як частини майбутньої мирної угоди.

Співрозмовник наголосив, що мова не йде про залучення НАТО до цих потенційних гарантій.

Однак деталі запропонованого механізму залишаються нерозголошеними.

Джерело Європейської правди, обізнане з перебігом переговорів, підтвердило обговорення такої концепції та уточнило, що в телефонних розмовах використовувалося формулювання “non-NATO article 5 security guarantees”.

— Цю ідею на переговорах запропонувала американська сторона як одну із гарантій безпеки для України, начебто погоджену на Алясці з Путіним, — повідомило джерело.

Варто зазначити, що стаття 5 Вашингтонського договору встановлює принцип колективної оборони — агресія проти одного учасника НАТО вважається нападом на весь Альянс.

Запропонована концепція “non-NATO article 5” передбачає аналогічні зобов’язання щодо захисту України без її офіційного вступу до НАТО.

Нагадаємо, що після саміту на Алясці Дональд Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. До дзвінка також доєдналися й лідери Європейського союзу.

Пізніше Зеленський заявив, що підтримує ідею з тристоронньою зустріччю та анонсував подорож до Вашингтона у понеділок 18 серпня.

