Сіярто розцінив як погрозу Угорщині заяву Зеленського про нафтопровід Дружба

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко відреагував на слова Володимира Зеленського щодо ударів по російському нафтопроводу Дружба. Він заявив, що висловлювання президента України є “погрозою Угорщині”.

Про це він повідомив у дописі в мережі X.

Сиярто відреагував на заяву Зеленського щодо нафтопроводу Дружба

– Президент України Володимир Зеленський використав національне свято України для погроз Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування українського президента. Ми вважаємо суверенітет і територіальну цілісність фундаментальними цінностями міжнародної політики. Саме тому ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної країни і очікуємо того ж у відповідь, – написав Сіярто.

Глава МЗС Угорщини також заявив, що “останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку – це атака на суверенітет”.

Він додав, що “війна, до якої Угорщина не має жодного відношення, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету”.

Сіярто закликав Зеленського “припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні атаки на нашу енергетичну безпеку”.

Заява Зеленського щодо Угорщини та нафтопроводу Дружба

Сьогодні Зеленський дав відповідь на запитання журналіста, чи можуть вплинути удари по нафтопроводу Дружба на позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо блокування вступу України до ЄС.

– Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування Дружби залежить від позиції Угорщини, – сказав Зеленський.

Він не уточнив, чи йшлося саме про політичні відносини, чи про нафтопровід Дружба.

18 серпня внаслідок удару по нафтоперекачувальній станції Нікольскоє в Тамбовській області Росії робота нафтопроводу Дружба була зупинена на невизначений термін.

Цим маршрутом російська нафта надходить через Україну до Словаччини, Угорщини та Чехії.

22 серпня Сіярто після розмови із заступником міністра енергетики РФ Павлом Сорокіним повідомив, що постачання відновлять “якомога швидше”, однак ремонт нафтопроводу після атаки на станцію триватиме щонайменше п’ять днів.

Угорщина – єдина країна ЄС, яка відмовилася підтримати спільну заяву напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

