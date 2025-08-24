Укр Рус
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Існування Дружби залежить від позиції Угорщини: Зеленський про удари по нафтопроводу

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський натякнув, що атаки на нафтопровід Дружба пов’язані з позицією Угорщини щодо блокування вступу України до Євросоюзу.

Про це президент заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Зеленський сказав, від чого залежить існування Дружби

Зеленського запитали, чи отримала Україна більше можливостей для впливу на угорського прем’єра Віктора Орбана після нещодавніх атак на нафтопровід Дружба та звернення до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти зняти вето Угорщини щодо переговорного процесу про вступ до ЄС.

 – Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування Дружби залежить від позиції Угорщини, – сказав Зеленський із посмішкою.

Видання Європейська правда повідомляло, що нафтопровід Дружба, який забезпечує постачання нафти в Угорщину, став темою переговорів між Києвом та Будапештом.

Ключовим залишається вето Віктора Орбана на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, 21 серпня Зеленський підтвердив, що звертався до Дональда Трампа з проханням вплинути на Орбана, аби той не блокував початок переговорів щодо членства України в ЄС.

Наступного дня, 22 серпня, нафтопровід Дружба на російсько-білоруському кордоні зазнав чергової атаки – втретє за короткий період.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан у листі до Дональда Трампа висловив стурбованість через дії України.

Міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини подали офіційні скарги до Європейської комісії у зв’язку з атаками на нафтопровід.

