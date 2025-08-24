Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Какими будут коммунальные платежи с 1 сентября: газ, свет, вода
Финансирование ВПЛ в августе: когда ожидать выплат
Ирина Гамалий, редактор сайта
4 мин.

Сийярто расценил как угрозу Венгрии заявление Зеленского о нефтепроводе Дружба

Сьйярто заявил, что Зеленский "угрожает Венгрии"
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на слова Владимира Зеленского об ударах по российскому нефтепроводу Дружба. Он заявил, что высказывания президента Украины являются “угрозой Венгрии”.

Об этом он сообщил в посте в сети X.

Сиярто отреагировал на заявление Зеленского о нефтепроводе Дружба

— Президент Украины Владимир Зеленский использовал национальный праздник Украины для угроз Венгрии. Мы решительно отвергаем запугивания украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность фундаментальными ценностями международной политики. Именно поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны и ожидаем того же в ответ, – написал Сийярто.

Глава МИД Венгрии также заявил, что “в последние дни Украина осуществила серьезные атаки на наше энергоснабжение. Атака на энергетическую безопасность – это атака на суверенитет”.

Сейчас смотрят

Он добавил, что “война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета”.

Сиярто призвал Зеленского “прекратить угрожать Венгрии и прекратить безрассудные атаки на нашу энергетическую безопасность”.

Заявление Зеленского по поводу Венгрии и нефтепровода Дружба

Сегодня Зеленский ответил на вопрос журналиста, могут ли удары по нефтепроводу Дружба повлиять на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокированию вступления Украины в ЕС.

— Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование Дружбы зависит от позиции Венгрии, — сказал Зеленский.

Он не уточнил, шло ли речь именно о политических отношениях или о нефтепроводе Дружба.

18 августа в результате удара по нефтеперекачивающей станции Никольское в Тамбовской области России работа нефтепровода Дружба была остановлена на неопределенный срок.

По этому маршруту российская нефть поступает через Украину в Словакию, Венгрию и Чехию.

22 августа Сийярто после разговора с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным сообщил, что поставки возобновят “как можно скорее”, однако ремонт нефтепровода после атаки на станцию продлится не менее пяти дней.

Венгрия — единственная страна ЕС, которая отказалась поддержать совместное заявление накануне встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

Читайте также
Трамп звонил Орбану, чтобы тот объяснил блокирование вступления Украины в ЕС – СМИ
Орбан і Трамп

Связанные темы:

Война в УкраинеВіктор ОрбанВладимир ЗеленскийВенгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь