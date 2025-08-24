Сийярто расценил как угрозу Венгрии заявление Зеленского о нефтепроводе Дружба

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на слова Владимира Зеленского об ударах по российскому нефтепроводу Дружба. Он заявил, что высказывания президента Украины являются “угрозой Венгрии”.

Об этом он сообщил в посте в сети X.

Сиярто отреагировал на заявление Зеленского о нефтепроводе Дружба

— Президент Украины Владимир Зеленский использовал национальный праздник Украины для угроз Венгрии. Мы решительно отвергаем запугивания украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность фундаментальными ценностями международной политики. Именно поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны и ожидаем того же в ответ, – написал Сийярто.

Глава МИД Венгрии также заявил, что “в последние дни Украина осуществила серьезные атаки на наше энергоснабжение. Атака на энергетическую безопасность – это атака на суверенитет”.

Он добавил, что “война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета”.

Сиярто призвал Зеленского “прекратить угрожать Венгрии и прекратить безрассудные атаки на нашу энергетическую безопасность”.

Заявление Зеленского по поводу Венгрии и нефтепровода Дружба

Сегодня Зеленский ответил на вопрос журналиста, могут ли удары по нефтепроводу Дружба повлиять на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокированию вступления Украины в ЕС.

— Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование Дружбы зависит от позиции Венгрии, — сказал Зеленский.

Он не уточнил, шло ли речь именно о политических отношениях или о нефтепроводе Дружба.

18 августа в результате удара по нефтеперекачивающей станции Никольское в Тамбовской области России работа нефтепровода Дружба была остановлена на неопределенный срок.

По этому маршруту российская нефть поступает через Украину в Словакию, Венгрию и Чехию.

22 августа Сийярто после разговора с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным сообщил, что поставки возобновят “как можно скорее”, однако ремонт нефтепровода после атаки на станцию продлится не менее пяти дней.

Венгрия — единственная страна ЕС, которая отказалась поддержать совместное заявление накануне встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

