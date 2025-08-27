Росія активно вербує молодих жінок із Африки, Азії та Латинської Америки для роботи на підприємствах із виробництва дронів у Татарстані.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Росія залучає жінок із бідних країн до виробництва дронів: що відомо

Росія заманює жінок із малозабезпечених регіонів Африки, Латинської Америки та Азії обіцянками високої зарплати та перспективної кар’єри. В реальності вони потрапляють на підприємства із виробництва дронів, які РФ застосовує для ударів по Україні.

Центром, куди масово звозять жінок, стала економічна зона Алабуга, що у Татарстані.

За словами розвідки, програма розпочалася у 2024 році та має назву Старт і охоплює 44 країни. У планах РФ розширити програму до 77 країн вже у 2025 році.

Для вербування жінок у ПАР Росія використовує структури БРІКС.

За даними розвідки, у зоні Алабуга розпочали будівництво житла для 41 тисячі осіб. На думку СЗР, така активність свідчить про масштаби виробництва військових дронів у регіоні.

Також відомо, що Інтерпол розпочав розслідування щодо проєкту Алабуга в Ботсвані за підозрою у торгівлі людьми. В Аргентині проти двох учасників телевізійного шоу, які знімали рекламу для програми Старт, подано позов до суду.

Раніше стало відомо, що влада ПАР розпочала розслідування щодо російських компаній та їхніх намірів у регіоні.

