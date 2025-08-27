Россия активно вербует молодых женщин из Африки, Азии и Латинской Америки для работы на предприятиях по производству дронов в Татарстане.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Россия привлекает женщин из бедных стран к производству дронов: что известно

Россия заманивает женщин из малообеспеченных регионов Африки, Латинской Америки и Азии обещаниями высокой зарплаты и перспективной карьеры. В реальности они попадают на предприятия по производству дронов, которые РФ применяет для ударов по Украине.

Центром, куда массово свозят женщин, стала экономическая зона Алабуга в Татарстане.

По данным разведки, программа началась в 2024 году, называется Старт и охватывает 44 страны. В планах РФ расширить программу до 77 стран уже в 2025 году.

Для вербовки женщин в ЮАР Россия использует структуры БРИКС.

По данным разведки, в зоне Алабуга начали строительство жилья для 41 тысячи человек. По мнению СВР, такая активность свидетельствует о масштабах производства военных дронов в регионе.

Также известно, что Интерпол начал расследование в отношении проекта Алабуга в Ботсване по подозрению в торговле людьми. В Аргентине против двух участников телевизионного шоу, которые снимали рекламу для программы Старт, подан иск в суд.

Ранее стало известно, что власти ЮАР начали расследование в отношении российских компаний и их намерений в регионе.

