У ПАР розпочали розслідування щодо вербування африканських жінок на виробництва дронів у РФ

Російські компанії розшукують молодих жінок із Африки для роботи в РФ, щоб закрити дефіцит робочих кадрів у країні.

Про це повідомляє Вloomberg.

Росія вербує жінок в Африці для роботи на виробництві дронів: що відомо

Видання вважає, що більшість африканських жінок можуть потрапити у компанії, які займаються виготовленням дронів для війни в України.

За даними джерел Вloomberg, хвиля пошуку охочих отримати роботу в РФ відбується у ПАР, яка є членом БРІКС. Одним із головних вербувальників називають економічну зону Алабуга в Татарстані, де виробляють військові безпілотники.

Попередньо відомо, що влада ПАР вже розпочала розслідування щодо російських компаній та їхніх намірів у регіоні.

У травні місцеве відділення БРІКС Women’s Business Alliance підписало угоду про направлення понад 5 600 працівниць до Алабуги та будівельної компанії Etalonstroi Ural.

Передувало цьому те, що студентська комісія БРІКС поширювала оголошення серед 18-22-річних дівчат про роботу у сфері готельного бізнесу та будівництва.

У виданні зазначають, що у ПАР сприятлива ситуація для вербування жінок для роботи в РФ. Росія через війну в Україні та старіння власного населення має труднощі із пошуком працівників. Тим часом третина населення ПАР є безробітною.

За даними досліджень Institute for Science and International Security та інших аналітичних центрів, часто африканських жінок заманюють на роботу у сфері обслуговування, а в реальності – відправляють на підприємства, де збирають дрони.

– Ми підрахували, що приблизно 90% жінок, які їдуть до Алабуги, потрапляють до програми використання дронів, – сказав старший науковий співробітник вашингтонської організації ISIS Спенсер Фарагассо.

