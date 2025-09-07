Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу запровадження санкцій проти Росії.

Його слова свідчать, що він став ближче до посилення обмежень щодо Москви або покупців російської нафти на тлі розчарування війною в Україні.

Про це пише Reuters.

Трамп готовий посилити санкції проти Росії

Трамп неодноразово погрожував Москві новими санкціями, однак утримувався від їхнього запровадження, намагаючись просувати переговори.

Останні заяви свідчать про дедалі агресивнішу позицію президента США, хоча він не уточнив, що саме означатиме другий етап санкцій і чи ухвалене остаточне рішення.

На запитання журналіста в Білому домі, чи готовий він перейти до другого етапу санкцій проти Росії, Трамп відповів: Так, готовий.

Президент США відчуває розчарування через свою неспроможність зупинити бойові дії в Україні після того, як на початку січня, вступаючи на посаду, прогнозував швидке завершення війни.

Нагадаємо, сьогодні міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США готові разом із європейськими партнерами запровадити додаткові санкції, аби довести економіку Росії до колапсу.

15 серпня президент Дональд Трамп здійснив візит на Аляску, де зустрівся з російським диктатором Путіним.

Однак переговори про припинення війни чи укладення перемир’я не мали продовження, Росія продовжує дронові та ракетні атаки по території України.

