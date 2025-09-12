Збільшення інтенсивності російських атак після зустрічі кремлівського диктатора Володимира Путіна із президентом США Дональдом Трампом свідчить про бажання РФ продовжувати агресивну війну, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Посилення атак України свідчить про бажання РФ продовжувати війну

Сікорський, перебуваючи з візитом у Києві, засудив порушення російськими дронами польського повітряного простору.

– Інтенсифікація російських атак із часу зустрічі з президентом Трампом на Алясці свідчить про продовження агресивної війни, – сказав очільник польського МЗС під час пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Він наголосив, що Росія “не бажає покласти край стражданням невинних людей в Україні”.

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– Наша підтримка залишається непохитною. Ми не відмовляємося від наших друзів і союзників в умовах всебільшої агресії, – зауважив Сікорський.

Тож Польща має намір розширити військову співпрацю з Україною, зокрема в оборонному секторі, зазначив очільник польського МЗС.

Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп і Володимир Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.

Після цього президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери зустрілись із Трампом у Білому домі, щоб обговорити шляхи дипломатичного закінчення війни в Україні.

Однак після цих зустрічей Путін посилив атаки. Під час одного з масованих авіаударів по Україні російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

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