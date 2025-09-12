Польща буде переймати досвід України у збиванні дронів у межах співпраці країн, відповідні тренування відбуватимуться на польській території.

Польща навчатиметься збивати дрони: де відбуватимуться тренування

Україна та Польща домовилися щодо співпраці стосовно протидії безпілотникам. Тренування у сфері безпілотних та протидронових систем відбуватимуться на польській території.

У Міністерстві оборони Польщі зазначили, що багатьох зацікавило питання, де польські військові будуть вчитися збивати безпілотники – в межах своєї країни чи їх відправлять до України.

Зараз дивляться

– У зв’язку з питаннями щодо місця проведення запланованих навчань із безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, повідомляємо, що наразі між фахівцями обох країн тривають переговори щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотних та протидронових систем. Очікується, що всі ці заходи відбуватимуться на території Польщі, – йдеться у заяві польського оборонного відомства у соцмережі Х.

Отже, інформація, що з’явилася раніше у деяких ЗМІ, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб вчитися збивати російські дрони, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову  з начальником Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералом Веславом Кукулою. Вони обговорили, зокрема, атаку дронів РФ на території України та Польщі.

Читайте також
Польщі слід готуватися до повторення дронових атак РФ і посилювати ППО – Кондратюк
Олена Кондратюк

Пов'язані теми:

ДрониОлександр СирськийПольща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.