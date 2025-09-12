Україна та Польща співпрацюватимуть у протидії дронам: де відбуватимуться тренування
Польща буде переймати досвід України у збиванні дронів у межах співпраці країн, відповідні тренування відбуватимуться на польській території.
Польща навчатиметься збивати дрони: де відбуватимуться тренування
Україна та Польща домовилися щодо співпраці стосовно протидії безпілотникам. Тренування у сфері безпілотних та протидронових систем відбуватимуться на польській території.
У Міністерстві оборони Польщі зазначили, що багатьох зацікавило питання, де польські військові будуть вчитися збивати безпілотники – в межах своєї країни чи їх відправлять до України.
– У зв’язку з питаннями щодо місця проведення запланованих навчань із безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, повідомляємо, що наразі між фахівцями обох країн тривають переговори щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотних та протидронових систем. Очікується, що всі ці заходи відбуватимуться на території Польщі, – йдеться у заяві польського оборонного відомства у соцмережі Х.
Отже, інформація, що з’явилася раніше у деяких ЗМІ, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб вчитися збивати російські дрони, не відповідає дійсності.
Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералом Веславом Кукулою. Вони обговорили, зокрема, атаку дронів РФ на території України та Польщі.