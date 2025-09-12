После встречи на Аляске РФ лишь усилила атаки: Сикорский о намерении РФ продолжать войну
Увеличение интенсивности российских атак после встречи кремлевского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом указывает на желание РФ продолжать агрессивную войну, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Усиление атак Украины свидетельствует о желании РФ продолжать войну
Сикорский, находясь с визитом в Киеве, осудил нарушение российскими дронами польского пространства.
— Интенсификация российских атак со времени встречи с президентом Трампом на Аляске свидетельствует о продолжении агрессивной войны, – сказал глава польского МИД во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
Он подчеркнул, что Россия “не желает положить конец страданиям невинных людей в Украине”.
– Наша поддержка остается непоколебимой. Мы не отказываемся от наших друзей и союзников в условиях растущей агрессии, – отметил Сикорский.
Польша намерена расширить военное сотрудничество с Украиной, в частности в оборонном секторе, отметил глава польского МИД.
Напомним, что 15 августа президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.
После этого президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического окончания войны в Украине.
Однако после этих встреч Путин усилил атаки на украинских регионах, в том числе и на столицу. В ходе одного из массированных авиаударов по Украине российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.